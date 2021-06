'VOLIM TE, BRATE!' Nole se za susret s Nadalom sprema u dresu Nikole Jokića, a imao je i dirljivu poruku za MVP-a! (VIDEO)

Nole je iskoristio priliku da ponovo čestita Jokiću MVP nagradu videom na svojim društvenim mrežama.

"MVP! MVP! Ovo je za mog prijatelja Nikolu Jokića, 'džokera'. Čestitam za MVP nagradu, i te kako zasluženo. Šaljem ti veliki pozdrav iz Pariza, sa Rolan Garosa! Nosim te sa sobom na treningu i nadam se da ću ti doneti sreću u plej-ofu. Sve najbolje, moj prijatelju!", poručio je Nole u snimku koji je objavio na društvenim mrežama.

Joker is MVP 😤 Congratulations Nikola, volim te brate. All the best in playoffs @nuggets @NBA pic.twitter.com/aWEs9gG21h