ZAVRŠIO U SUZAMA POSLE PLASMANA U FINALE RG! Cicipas priznao: Ovo je moja najveća pobeda u karijeri!

Grčki teniser Stefanos Cicipas plasirao se u prvo gren slem finale u karijeri, pošto je danas u polufinlau Rolan Garosa pobedio Nemca Aleksandra Zvereva posle pet setova 6:3 ,6:3, 4:6, 4:6, 6:3.

Nakon meča Grk je izneo prve utiske.

"Sve o čemu mogu da mislim sada jeste da se prisetim odakle sam, o mojim korenima. Dolazim iz jednog malog mesta, van Atine. San mi je da bio da igram na velikom stadionu Rolan Garosa. Nisam mogao ni da pomislim da će se to dogoditi", rekao je na početku pobedničkog govora Cicipas kroz suze.

Emocije su bile jake, ali uspeo je da kaže još koju rečenicu.

Gem na startu petog seta, kada je spasao tri brejk lopte, čini se da su bile ključ pobede.

"Bilo je to razarajuće za nerve, intenzivno. Lomio se gem, najvažniji u petom setu. Preživeo sam, publika je bila uz mene, davali su mi energiju. I dalje sam osećao da ima nade, šanse za mene da se borim i nešto uradim. Pogotovo kad sam imao ovakvu podršku. To sam radio., Teško je emotivno, prošao sam kroz mnoge emotivne faze u ovom meču. Ovo je najvažnija pobeda u mojoj karijeri do sada", priznao je Stefanos.

Postao je prvi teniser iz Grčke koji se dokopao jednog grend slem finala.

"Naravno bilo je mnogo ljudi na tribinama sa zastavama koji su me bodrili na grčkom. Bilo je važno da budu tu za mene. Jako bitno, najvažnije je bilo da odradim svoj posao dobro na terenu. Zadovoljan sam, jer je grčka deo teniske zajednice. Marija Sakari i ja smo uradili sjajan posao, podižemo ovaj sport i održavamo nade grčkog tenisa živim", rekao je na kraju Cicipas.