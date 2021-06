'IZGUBIO SAM NAJVAŽNIJI MEČ!' Nadal RAZOČARAN nakon što ga je NOVAK razbio na Rolan Garosu!

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Rolan Garosa pobedom nad najvećim rivalom Rafaelom Nadalom.

Najbolji teniser sveta slavio je posle četiri seta sa 3:1 i tako naneo tek treći poraz Nadalu na Rolan Garosu. Španca smatraju za "kralja šljake", a o tome govori podatak da je čak 13. puta bio šampion u Parizu!

- Kada osvojite turnir 13 puta, onda porazi manje bole. Godine prolaze i ništa ne traje večno. Svestan sam činjenice da svake godine imam manje šanse. Nadam se da ću se sledeće godine vratiti i da ću imati priliku da osvojim trofej. Žao mi je što sam izgubio najvažniji meč u godini za mene, ali život ide dalje. Igrao sam protiv jednog od najboljih svih vremena - rekao je Nadal.

Meč je počeo izuzetno za Španca nakon uvodnih gemova imao je prednost od 5:0, ali ni to mu nije pomoglo da savlada perfektnog Novaka.

- On je imao brejk lopte u prvom gemu. Onda gem lopte u narednom… Moglo je da bude 2:0 za njega na početku, ali je bilo za mene. Imao sam potom i 4:0. Posle toga sam počeo više da grešim. Kasnije su i uslovi bili drugačiji, podloga je bila sportija. Tokom noći se situacija menja. To je njemu odgovaralo. Ali nije bitno. Ovo je tenis. Igrač koji se bolje prilagodi uslovima je igrač koji treba da pobedi. Nema sumnje da je on ovo zaslužio - kazao je Španac i dodao:

- Ovo je sport. Nekada pobedite, nekada izgubite. Dao sam sve što sam mogao. Verovatno nije bio moj najbolji dan. Kada igrate protiv rivala kao što je on, koji rano udara lopticu, teško je izbaciti ga iz položaja. Imao sam velike šanse, imao sam set loptu u trećem setu. Ali to je to. Posle toga sam napravio duplu servis grešku, promašio volej u tajbrejku. Ali istina je da je bilo ludih poena. Dobra je bila borba, pokušao sam da pružim svoj maksimum, ali nije bio moj dan. Njemu svaka čast.