OGLASIO SE CICIPAS NAKON PORAZA: Biću presrećan ako uradim barem pola onoga što je Novak!

Stefanos Cicipas bio je razočaran posle poraza od Novaka Đokovića u finalu Rolan Garosa, ali je i pohvalio najboljeg tenisera sveta.

Vodio je 2:0 u finalu Rolan Garosa, ali je izgubio 2:3 i ostao bez Grend slem titule.

Na kraju, imao je najtežeg mogućeg protivnika, za kog je imao samo reči hvale.

"Bila je velika borba, dao sam sve od sebe, pokušao sam sve što sam mogao... Prvi put sam igrao ovde u finalu, rekao bih da sam napravio sjajan rezultat, ali na kraju poraz – čestitke Novaku, pokazao je koliko je veliki šampion. Ja sam bio prilično inspirisan Novakovim dostignućima. Ako napravim barem pola od toga, biću presrećan", rekao je Cicipas i nastavio:

"Siguran sam da to nije samo do njega, već je zasluga njegovog tima. Mi igrao za sebe, ali uvek je veliki doprinos tima. Oni su odgovorni za nas. Bilo je sjajno na Rolan Garosu i hvala mom timu i navijačima koji su me podržavali. Nadam se da ću opet ovde napraviti veliki šou i ostvariti dobar rezultat".