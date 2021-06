NEMA ODMORA: Novak Đoković počinje pripreme za Vimbldon! Ovde će brusiti formu za odbranu titule!

Novak Đoković, tek što je po drugi put u karijeri osvojio Rolan Garos razmišlja o narednim obavezama, odnosno Vimbldonu.

Najbolji teniser sveta odlučio je da se za treće grand slem u sezoni sprema u Španiji na Majorki. Već u sredu se njegov tim sastaje na rodnom ostrvu Rafaela Nadala.

Tu se održav ai ATP turnir od 20. do 26. juna. Postoji mogućnost da Đoković zaigra tamo, ali šanse za tako nešto su jako male.

- U sredu idemo. Tamo ima i turnir, pitanje je hoćemo li ga igrati ili nećemo. Po mom mišljenju, ne bi trebalo da igramo taj turnir, zato što je trava u Londonu dosta drugačija od Majorke - kaže Ivanišević.

- Trebalo bi tri dana ranije da dođemo u London, a on će kao branilac titule igrati u ponedeljak. Ostaćemo sedam-osam dana na Majorki. Turnir je pod upitnikom, nije to isti slučaj kao sa Beogradom, pred Rolan Garos - dodao je on.