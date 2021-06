ĐOKOVIĆ JE VELIKI FAVORIT: Teniska legenda pred Vimbldon o Novaku i Federeru

Nekadašnji australijski teniser Tod Vudbridž, oduševljen je načinom na koji je Novak Đoković osvojio titulu na Rolan Garosu.

„Zlatni slem (sva četiri slema plus zlato na OI) je u igri, u to nema sumnje. Ono što je Novak uspeo da napravi u Parizu, dva preokreta posle 0-2, to je mentalno jedan od najvećih podviga u istoriji“, kaže Vudbridž i dodaje:

„Činjenica je da se nekada na terenu ponaša i ovako i onako, ali on je sportista koji je u stanju da to kanališe u ono što je potrebno da bi se ostvario rezultat. Fantastično je preokrenuo protiv Cicipasa. Sada se osvežava, na Majorki se sprema za Vimbldon – sigurno je da je veliki favorit na Vimbldonu“.

Rafael Nadal se povukao sa Vimbldona, kao i sa Olimpijskih igara, a Rodžer Federer će igrati – u Haleu je dobio prvi meč protiv Ivaške, a onda izgubio od Ože-Alijasima.

„Kondiciono je u redu, ali nedostaje mu mečeva. Nije lako toliko dugo odsustvovati, verujem da je razočaran što nije odigrao više mečeva pred Vimbldon“, dodaje Vudbridž, koji je osvojio 16 grend slem titula u dublu.

Vimbldon počinje 28. juna.

