EURO 2020: Austrijanci POBEDILI i uneli strah u kosti Ukrajincima, Pandev se ubedljivim porazom oprostio od hrabrih Makedonaca!

Odigrano je poslednje, treće kolo C grupe Evropskog prvenstva, u sklopu kog je Holandija savladala Severnu Makedoniju 3:0 (1:0), a Austrija bila bolja od Ukrajine 1:0 (1:0).

I pre današnjih 90 minuta, jasno je bilo, da šta god da uradi na ovoj utakmici Holandija ide dalje, jer je plasman u narednu fazu obezbedila i pre ovog kola. Tako je bilo sigurno i da će Severna Makedonija završiti svoj debitantski nastup, koji je ostao u senci oproštaja Gorana Pandeva od reprezetnacije. Tokom prvog poluvremena je delovalo da bi naši južni susedi mogli da skupo prodaju kožu, ali su "lale" sa dva brza gola na startu drugog poluvremena, bez mnogo problema trasirale put ka trećoj pobedi u grupnoj fazi.

Dosta zanimljiviju uvertiru imala je utakmica između Ukrajine i Austrije, gde je pred početak Ševčenkova ekipa bila za postignut gol bolja od Austrije, a potencijalni remi vrlo verovatno doneo bi nastavak takmičenja i jednima i drugima. Međutim, Austrijanci su bili bolji, konreketniji i na kraju su zasluženo slavili te "skinuli" današnjeg rivala s druge pozicije i obezbedili nastavak takmičenja i meč s Italijom u osminu finala. Ukrajina će morati da strepi, jer trenutno s tri boda nije u idealnoj poziciji kada je poredak trećeplasiranih timova u pitanju...

Prvo poluvreme je bilo veoma sadržajno, kako u Amsterdamu, tako i Bukureštu. Austrijanci su od prvog minuta bili konrektiniji s jasnim ciljem da što pre dođu do gola i za klasu bolji od rivala, dok se Ukrajina uglavnom branila i čekala priliku iz kontri, pa je prava sreća što je Ševčenkov tim posle prvog poluvremena imao samo gol zaostatka.

Arnautović i drugovi nisu iskoristili dve stopostotne šamse da već u prvom poluvremenu reše utakmicu, i to u poslednjih nekoliko minuta. Oba puta je loše reagovao u završnici napada nekadašnji igrač Vest Hema. Arnautović je prvo poslao loptu pored gola u situaciji "jedan na jedan" sa Bushanom, a nekoliko trenutaka nakon toga ponovo je bio mlak u završnici. Ipak, Austrija je zasluženo imala prednost od 21. minuta kada je posle kornera Alabe, Baumgartner sjajno reagovao, ispružio nogu i poslao loptu iza leđa Bushana. Tokom prvih 45 minuta Ukrajinci su uputili svega jedan udarac, ali veoma dobar, međutim Bahman je uspeo da u 28. minutu zaustavi šut Šaparenka.

Austrijancima se u drugom poluvremenu nije žurilo, naprotiv. Izabranici Franka Fodena su čuvali prednost i više bili koncentrisani ka odbrani gola, dok Ukrajina ni pristupom, ni igrom nije zaslužila da osvoji makar bod. Ševčenkovi puleni su imali dve polušanse, od čega je u prvoj umalo Lajner zatresao sopstvenu mrežu, a onda je u poslednjim minutima utakmice loše šutirao Jeramčuk.

Makedonci su pružili znatno veći otpor Holandiji, nego što su to mnogi očekivali. Bardi, Pandev, Elmas i Tričkovski su dosta problema zadavali poslednjoj liniji "lala", ali nisu uspeli da dođu do gola. Tačnije jesu, i to dva puta, ali su oba poništena. Pogodak nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Ivana Tričkovskog u 9. minutu poništen zbog ofsajda, baš kao i gol Kurlinova u završnici utakmice. Holandija je, očekivano, stovorila više prilika, nekoliko baš dobrih imao je Memfis Depaj, ali je iskoristio smo jednu. Dva minuta pošto je Trajkovski pogodio stativu gola Holandije, novi igrač Barselone je posle dodavanja Malena postigao svoj treći gol na turniru, za vođstvo "lala" od 24. minuta.

Sve što su Makedonci radili u prvom poluvremenu raspršilo se do 58. minuta, kada je Vajnaldum postigao svoj drugi gol. Prethodno je ovaj igrač bio strelac i u 51. minutu posle pasa Depaja i tada je bilo jasno u kom pravcu ide ovaj meč, te da Makedonci neće upisati prvi bod ikad na Evropskim prvenstvima. Nakon toga su Holanđani rutinski odradili posao do kraja, dok je u 76. minutu Goran Pandev napustio teren i tako posle dve decenije okončao reprezentativnu karijeru.