NOVAK UME DA IGRA I DUBL: Pobeda u prvom meču na travi!

Svetski "broj 1" odlučio je da nastupi na inauguracionom turniru na španskom ostrvu, kako bi se što pre privikao na igranje na trave.

Nije želeo da troši energiju na singl, pa se odlučio za konkurenciju parova i izbor je bio uspešan.

Prvi set je bio veoma neizvestan, Srbin i Španac su propustili jednu brejk, dok su rivali uspeli da svoje realizuju u finišu.

Ćaćić i Brkić su im oduzeli servis u 12. gemu i automatski došli do prvog seta.

Wimbledon 2019 Final : Saves match points & wins in deciding set tiebreak

Mallorca 2021 R1: Saves match points & wins in deciding set tiebreak@DjokerNole gets the win with @xarlygomez in his first match on grass of 2021, beating Brkic/Cacic 5-7 6-4 13-11 in Mallorca! pic.twitter.com/mBmadOl139