NOLE NAPRAVIO POREĐENJE! Grend slem je kao penjanje na Mont Everest! IDEM NA TITULE na Vimbldonu i US Openu! (VIDEO)

Đoković je put ka titulu na nekom od GS turnirima uporedio sa usponom na Mont Everest!

- Sada me očekuje Vimbldon, nadam se da ću ponovo stići do trofeja. Osvojio sam trofej 2018. i 2019, a 2020. se nije igralo. Nadam se da ću moći da produžim niz. Mislim da sam tokom godina napredovao u igri na travi. Svaki Grend slem je zapravo penjanje na Mont Everest - rekao je Đoković.

🗣️ "It's probably the highest quality grass court you can get outside of England"@DjokerNole has his say! 💚 #ATPMallorca pic.twitter.com/fe3JSlUIog