NEIZMERNA TUGA! Mladi atletičar Abdalelah Harun (24) poginuo u saobraćajnoj nesreći!

Tragično nastradali Harun osvajač je bronzane medalje u trci na 400 metara na Svetskom prvenstvu u atletici 2017. godine

Takođe, osvojio je i dve zlatne medalje na Azijskim igrama 2018. u Džakarti na 400 metara i štafeti 4h400 metara.

Abdalelah Harun je rođen u Sudanu i trčao je 49 sekundi u svojoj prvoj trci na 400 metara sa 16 godina.

World Athletics is deeply saddened to hear that Qatari sprinter Abdalelah Haroun – 2017 world 400m bronze medallist and a former world junior champion – has died in a car crash at the age of 24.