TERMINATOR POKAZAO ZAŠTO JE BROJ JEDAN: O ovome bruji Vimbldon a i svet! Nole OSVOJIO gem za 44 sekunde! (VIDEO)

Novak Đoković rutinski je došao do drugog kola Vimbldona. Srpski šampion je izgubio prvi set od britanske nade Džeke Drejpera, ali je u sledeće tri gospodario centralnim terenom i rutinski stigao do ubedljive pobede.

Novak je svoju dominaciju pokazao od drugog seta, a kulminiralo je sve u poslednjem gemu trećeg seta.

Novak je odservirao četiri asa, a za osvajanje gema trebalo mu je samo 44 sekunde, a to je šokiralo Britanca, kao i domau publiku.

O ovom gemu i danas se priča na Vimbldonu.

LOL. Now Djokovic won a game in 44 (!) seconds. This time it was all aces. pic.twitter.com/rr8ij6afpI