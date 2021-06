PRAVIO CIRKUS NA VIMBLDONU! Per se opet zaneo, publika za njega imala jasnu poruku!

Francuski teniser Benoa Vponovo se našao u centru pažnje. Ovoga puta na Vimbldonu.

Naime, on je u duelu sa Dijegom Švarcmanom tražio je medicinski tajm aut u momentu kada je gubio sa 2:0 u setovima, 5:0 i 30-0 u trećem, što je izazvalo zanimljivu reakciju sudije Mohameda Lajanija i publike.

- Ne možeš se ponašati na taj način, neću zvati fizija zbog ovoga, moraš da pokažeš malo sportskog duha - poručio mu je Lajani.

Ponašanje 32-godišnjaka je smetalo i publici, što je potpuno razumljivo.

- Traćiš vreme svima nama ovde - čulo se sa tribina.

Ne bi Per bio Per kada ne bi odgovorio na sve. Objasnio je situaciju na konferenciji za novinare.

Benoa Per: Nije me briga za ljude

- Nije me briga da li je neki navijač nezadovljan. Nije me briga za ljude. Ja igram ovo zbog sebe, ne zbog njih - rekao je Per.

Potom se požalio i na uslove koji vladaju na turnirima od kada se pojavio virus korona u svetu.

- Ne dopada mi se način na koji je sve organizovano, sva ta pravila koja nas uslovljavaju da ostanemo izlovani u mehuru van grada. Ne tretiraju nas na dobar način i nije mi lako zbog toga. Izolacija nije za mene. Pokušavam da dam sve od sebe, ali je nemoguće u ovakvim uslovima - zaključio je 46. igrač sveta.

Koliko se Peru ne igra tenis najbolje pokazuje podatak da je ove sezone odigrao 19 mečeva i pobedio samo dva.