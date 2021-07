KO JE NAJBOGATIJA SRPKINJA KOJA JE STALA UZ NOVAKA? Nekada Ubavka, danas Rebeka! Kraljica nafte i gasa uspela iz srpskog inata!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković, osnivač organizacije PTPA, nedavno je zatalasao teniski svet imenovanjem novih rukovodilaca.

Izvršni direktor asocijacije je postao Adam Leri, čovek koji je imao dugogodišnje iskustvo rada u asocijaciji NHL igrača.

Savetodavni odbor čine Bil Ejkman, Majkl Hiršfeld, Rebeka Mekdonald, Katarina Pijetlović i Anton Rab, dok će Keri Gerlak Sesil voditi brend i biti zadužena za odnose sa javnošću.

Posebno intrigantna je Rebeka Mekdonald. Rebeka je rođena 1953. godine kao Ubavka Mitić i važi za najbogatiju Srpkinju na svetu.

Za TV Hram, svojevremeno je opisala najveću avanturu, koja je prerasla u poslovnu imperiju.

- Devojčica Ubavka Mitić otišla je u Kanadu i postala Rebeka Mekdonald. Bio je to trnovit put. Mnogo je teže nego što mladi misle. Zapad nije za svakog. Bio je to avanturizam. Kada ste mladi puno ne razmišljate. Nikada nisam zažalila. Opstati na Zapadu je veoma teško. U biznis sam ušla jer je moj pokojni muž rekao da ne mogu da uspijem. Ja sam jako tvrdoglava, imamo mi svoj inat. To sam uradila da mu pokažem da je moguće. Ponosim se što sam Kanađanka srpskog porekla - rekla je ona.

Rebeka je osnivač kompanije "Just Energy Group Inc" u Torontu. Još 1989. godine je osnovala "Energy Marketing Inc", 1995. "Atlantic Power", a zbog poslovnih poduhvata nazivali su je "srpskom kraljicom nafte i gasa", jer se njeno bogatstvo procenjuje na dve milijarde dolara.

Mekdonald je nosilac najvišeg diplomatskog priznanja "Vitez svetosavskog pacifizma", takođe i počasni predsednik Svesrpskog samita poslovne i akademske dijaspore.

Poznata je po filantropskom radu, pa je donirala tri miliona dolara bolnici u Torontu za borbu protiv artritisa sa kojim se i sama borila. Imala je čast da udarcem u zvono otvorili berzu u Njujorku, a dobila je brojne nagrade kao biznismenka. „Profit Magazine“ je šest godina zaredom proglasio za kanadsku biznismenku godine.

Ima počasnu diplomu na Univerzitetu u Viktoriji i strastveni je ljubitelj tenisa i pobornik sporta širom sveta, a posebno joj je drag Novak Đoković, sa kojim je proslavila i jedno osvajanje US Opena 2018. godine.

Govoreći o privatnom životu, istakla je da je njena majka imala veliki uticaj na nju.

- Nikada ne dajem individuama, sem deci koju volim da školujem. Dajem bolnicama. Znate, moram iskrena da budem, moja pokojna majka je došla i rekla mi da svima dajem, ali da ne dajem dovoljno Srbima u Kanadi. Ja sam mislila da su oni deo svih njih. Morala sam mamu da poslušam kao dobro dete. Pitala sam mamu šta bi bilo najbolje uraditi i ona je rekla – napraviti crkvu. I ja sam zbog nje sagradila crkvu u Torontu. Sagradila sam je po ugledu na Studenicu. I doživela sam ogromno razočaranje jer mi kao Srbi, kao što sam rekla, specijalno na Zapadu ali i ovde nismo najsloženiji. Crkva se odvojila od naše matice što je meni jako teško palo. Nadam se da je sada mlađa generacija i da ćemo se ponovo sastaviti. Ja vjerujem u samo jednu crkvu - ispričala je Rebeka Mekdonald.