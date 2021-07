Đoković razbio Čileanca pa se našalio: NADAM SE DA ĆE KIŠA

Najbolji teniser sveta Novak Đoković savladao je Čileanca Kristijana Garina 6:2, 6:4, 6:2 i plasirao se u četvrtfinale Vimbldona.

Srpski teniser kaže da na ovom Vimbldonu igra sa velikom dozom samopouzdanja.

"Zadovoljan sam, oduševljen zapravo, što sam video još više navijača na Centralnom terenu. Hvala im što su došli. Nadam se da su uživali kao i ja", rekao je Novak.

Garinu je ovo prvi meč na Centralnom terenu. Da li se Novak seća njegovog prvog meča?

"Volim da mislim tako da je ovo drugi dom za mene. Ovo je bio san za mene, na najsvetijem terenu u našem sportu. Kada uđete na teren, imate žmarce više nego na bilo kom drugom terenu. Ne mogu da se setim prvog meča ovde, odavno je bilo. Mogu da se setim da je ovaj teren uvek evocirao najspecifičnije emocije i nervozu, kao nijedan drugi teren."

Novak će igrati protiv pobednika duela Rubljov – Fučovič, koji se rešava u petom setu.

"Nadam se da će da padne kiša, pa da će nastaviti sutra. Šalim se. Nivo samopouzdanja je ogroman posle osvajanja Rolan Garosa. To je jedan od najvećih trijumfa pod ovakvim uslovima i okolnostima. Dva puta u pet setova, dva puta u četiri seta, mnogo je to izvuklo energije iz mene, ali mi je dalo i krila i samopouzdanje za Vimbldon. Ovo je najbrža podloga u našem sportu, treba vremena za prilagođavanje. Što turnir odmiče, to se osećam komfornije", zaključio je on.