SRPKINJI NAJVEĆA KAZNA U ISTORIJI! ŠOK NA TURNIRU: Vimbldon udario po džepu Kristinu, reagovalo i obezbeđenje

Francuska teniserka srpskog porekla Kristina Mladenović (28) kažnjena je tokom ovogodišnjeg Vimbldona novčanom kaznom koja je najveća u istoriji turnira. Incident za koji je ona dobila kaznu izazvao je član njene porodice.

Posle poraza na samom početku turnira Kristina i njena porodica želeli su što pre da napuste London. Ipak, odlučili su da to urade u "iz svog džepa", što ove godine nije dozvoljeno, pa im je organizator skrenuo pažnju na taj detalj.

Kristina Mladenovic handed £5,400 fine - the biggest of Wimbledon so far - after relative abused a member of staff https://t.co/PuPxyJvSyQ