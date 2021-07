SKANDAL NA KONFERENCIJI NA VIMBLDONU! Novinar imao neumesno pitanje za Novaka, Srbin mu ŠMEKERSKI ZAPUŠIO USTA!

Ipak, nakon što se Đoković primakao na samo dve pobede od osvajanja 20. Gren Slema u karijeri, na konferenciji za medije doživeo neprijatan trenutak.

Jedan novinar imao je jedno od najgorih pitanja koje je u poslednje vreme bilo postavljeno Đokoviću.

Da stvar bude gora, to je bilo i prvo pitanje na konferenciji za medije.

"Kako je bilo za vas da budete neka vrsta lošeg momka koji juri Rodžera (Federera) i Rafu (Nadala) sve ove godine?", glasilo je pitanje jednog novinara koje je začudilo čak i američkog novinara Bena Rotenberga, poznatog po njegovim provokacijama na račun Novaka.

Ipak, Đoković se nije dao u svom odgovoru i "o'ladio" je novinara, ne nasedajući na provokaciju

"Ne smatram sebe za lošeg momka. Mislim, to je vaše mišljenje", odgovorio je Đoković na provokativno pitanje.

One of worst opening questions I've ever heard in a press conference, good lord.



Q. What has it been like to be something of the 'bad guy' chasing after Roger and Rafa all these years?



NOVAK DJOKOVIC: I don't consider myself a bad guy. I mean, that's your opinion...#Wimbledon