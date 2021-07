NOVAK ZAMOLIO, VIMBLDON GA ODBIO - NE MOŽE! Tražio im uslugu, oni ga 'iskulirali', i to baš pred polufinale!

Najbolji teniser sveta neće biti zadovoljan zbog ovakve odluke organizatora.

Poznato je u kom terminu će Novak Đoković u petak igrati polufinalni meč na Vimbldonu. Odlučeno je da nastupi u drugom polufinalu, što znači da će prvo čekati da Mateo Beretini i Hubert Hurkač završe meč, a zatim imati manje vremena za odmor pred finale. Naravno, ako se plasira.

Ova odluka sigurno se neće dopasti najboljem teniseru sveta, posebno nakon što se saznalo da je organizatore turnira u Londonu zamolio za uslugu na početku takmičenja. Treći grend slem u kalendaru nije ispoštovao napravljeni dogovor, po kom je Novak uvek trebalo da igra prvi meč na Centralnom terenu.

Srpski teniser je ovakvu molbu uputio zbog ritma u kom se nalazi tokom turnira. Kako ne bi oscilovao iz dnevnih u večernje termine i obrnuto, predložio je organizatorima da uvek prvi nastupi na Centralnom terenu. Takođe, tako na njega ne bi uticala eventualna kiša koja je mogla da pokvari Vimbldon i ove godine, jer su samo dva terena pokrivena.

Đoković je imao samo jednu molbu, a ona nije uslišena pred polufinale. Osim što će imati manje vremena za odmor ako stigne do finala, Novak će morati da ispadne iz svog uobičajenog ritma.

"Navikao sam da bar jedan meč igram na Terenu 1. Obično kad su Federer i Nadal u žrebu, to bude slučaj. U suštini sam zahtevao da prvi meč igram na Centralnom terenu, oni su mi izlazili u susret. Rodžer je do sada igrao sve na Centralnom, to je okej. To je odluka organizacije. Da li je trebalo da igra jedan na Terenu broj 1, a da neko od mladih, poput Beretinija, dobije šansu da igra na Centralnom, verovatno da. Ali to je njihova odluka, jer se ne zna hoće li se Rodžer vratiti sledeće godine", rekao je Novak o ovoj temi u četvrtak.

Zbog promene termina njegovog meča menja se raspored treninga, obroka, spavanja... Praktično sve!

Moraće Novak Đoković da se izbori i protiv toga kako bi stigao do 20. grend slem titule i izjednačio se sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom. A onda, možda već na US Openu, napašće njihov rekord...