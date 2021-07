NOVAK JE SEDMI PUT U FINALU VIMBLDONA! Đoković rutinski savladao Kanađanina! Vreme je da se piše nova istorija!

Novak Đoković igraće po sedmi put u finalu Vimbldona.

Najbolji teniser sveta je posle velike borbe pobedio 12. tenisera sveta, Kanađanina Denisa Šapovalova, 7:6 (3), 7:5, 7:5.

Nije Novak blistao što se tiče igre u većem delu meča, ali je i takav uspeo da uradi ono što je bilo najvažnije, dobije one najznačajnije poene i tako stigne na prag nove, šeste vimbldonske titule i 20. slema u karijeri.

U nedelju, 11. jula u velikom finalu protivnik će mu biti Italijan Mateo Beretini. Bila je ovo Novakova 101. pobeda na travi, 78. u Vimbldonu i 316. kada je reč o grend slem turnirima, a u nedelju će igrati u svom jubilarnom 30. grend slem finalu. Meč na Central kortu trajao je 163 minuta i bio je uzbudljiv kao i prethodna dva meča sa Kanađaninom. Počeli sui nekako stegnuto iako su dobili servis gemove na startu meča, ali onda je Đoković prvi počeo da popušta.

U tom trećem gemu, stao je prvi servis, Kanađanin je napao iz svih oružja i stigao do brejka, koji je potom lako i potvrdio, 1:3. Servirao je zaista imprsivno tokom tog početnog seta, lako je dobijao poene posle početnog udarca, a Novak je nekako od starta bio van ritma. U prva četiri servis gema Šapovalova, Novak je uzeo svega dva poena.

Držao se Đoković nekako u tom prvom setu, stigao je do 4:5 i desetog gema kada je Šapovalov servirao za set. Zadrhtala je ruka Kanađaninu, Đoković koristi treću brejk loptu da dođe do 5:5. Poveo je Novak sa 6:5, ali je Šapovalov sigurno odservirao i odveo set u taj-brejk. U tom delu igre, Novak je bio bolji i sigurniji, poveo je sa 5:2, potom je na 6:3 iskoristio set loptu i tako poveo u meču.

Nastavilo se Novakovo mučenje u ovom meču. Kanađanin nimalo nije popuštao na servisu i Novak nikako nije uspevao da uđe u poene u tim gemovima. S druge strane, pet puta je u prva tri servis gema Novak bio suočen sa brejk loptama za protivnika, ali ih je na samo njen znan način neutralisao i ostajao u tom setu. Konačno je u osmom gemu uspeo da odservira kako je želeo i stigne do 4:4. Kao ko zna koliko puta u ranijim mečevima, Novak je opet dobio igru nerava u finišu.

Na 5:5 uspeo je da iskoristi prvu brejk priliku koja mu se ukazala, povede sa 6:5, a potom sigurnim servis gemom dođe do velikih 2:0 u setovima posle 104 minuta igre. Na startu trećeg seta, u početna tri gema, prvo Denis nije iskoristio tri brejk lopte u drugom, a potom mu se Novak isto revanširao u narednom, trećem gemu. Imao je Novak na 3:3 još dve brejk prilike u sedmom gemu, ali se Šapovalov izvukao.

Kakav je šampion Novak i kakve ima nerve pokazao je opet kad je najvažnije i kada se rezultat lomio. Imao je sedmu brejk loptu u setu u tom jedanaestom gemu, koristi je, dolazi do 6:5, a onda je odservirao rutinski za plasman u finale.

TOK MEČA:

20:27 - 7:6, 7:5, 7:5 - Kraj meča, Novak je u finalu! Meč je završen, Novak igra sedmo finale Vimbldona i 30. u karijeri!

20:23 - 7:6, 7:5, 6:5 - Brejk Đoković! Duplom servis greškom je Šapovalov počeo gem. Strašnom defanzivom Novak je naterao Denisa na novu grešku za 0:30. Šapovalov pogađa smeč za 15:30, potom je pogodio liniju forhend paralelom za 30:30. I onda - dupla greška! Nova brejk prilika za Novaka... Ne koristi je, jer je Šapovalov pogodio liniju iz drugog servisa. Novi bekhend u autu, Denis se iznervirao! Greška Denisa iz fornenda, imamo brejk!Novak servira za plasman u finale!

20:17 - 7:6, 7:5, 5:5 - Gem s nulom za Novaka! Ramom je zahvatio Šapovalov lopticu, omogućio da Novak dođe do 30:0. Potom siguran poen forhend vinerom za 40:0, pa nova lagana egzekucija na mreži za novi gem s nulom, 5:5.

20:14 - 7:6, 7:5, 4:5 - Tvrdo, i dalje! Koliko je sreće imao Šapovalov, vrh mreže mu je pomogao da dođe do 40:15. Rešio je gem smeč udarcem, Kanađanin vodi 5:4.

20:11 - 7:6, 7:5, 4:4 - Smeč za kraj gema! Rutinski gem za šampiona turnira koji završava laganim smečom. Bez izgubljenog poena do 4:4.

20:07 - 7:6, 7:5, 3:4 - Nove propuštene šanse! Nestvaran lob Novaka, potom neuspešan tviner Šapovalova, 30:30. Divan poen! Nova dupla greška Kanađanina, prilika za Novaka da napravi brejk. Držao je Novak Denisa na bekhendu, ali bio je strpljiv Kanađanin, po digajonali vinerom neutrališe brejk loptu. Sada je Denis pogrešio iz forhenda, druga šansa za Novaka, ali ovu Šapovalov rešava forhend volejem. Dva poena Šapovalova, izvukao se, vodi 4:3.

20:01 - 7:6, 7:5, 3:3 - Miran Novak! Dve greške Kanađanina i Novak je stigao od 0:15 do 30:15. Novi dubok forhend doneo mu je 40:15, ali je potom napravio duplu servis grešku. Nije ga to omelo, servis viner posle servisa u telo i sada je 3:3.

19:57 - 7:6, 7:5, 2:3 - Denis pogađa liniju! Imao je Kanađanin 30:0, pa onda lake dve greške, 30:30. Uspeo je drajv volejom da dođe do 40:30, pa novi dobar servis kojim podiže kreč, 2:3.

19:53 - 7:6, 7:5, 2:2 - Super brz gem! Četiri laka poena Novaka, miran, siguran gem za 2:2.

19:50 - 7:6, 7:5, 1:2 - Tri propuštene šanse i za Novaka! Fenomenalnim pasing šotom došao je Đoković do 15:15. Potom nova greška Kanađanina, 15:30, pa dobra igra na mreži za 15:40. Nije iskoristio Novak prvu brejk šansu, pa ni drugu, ali Denis novom duplom greškom poklanja protivniku treću priliku.Ni nju Novak ne koristi, bio je to servis viner Šapovalova. Dva poena Kanađanina, spasao je gem, vodi u ovom setu.

19:44 - 7:6, 7:5, 1:1 - Novak je čudo, opet spasao tri brejk lopte! Novi set, stari problemi... Opet je Novak dozvolio Denisu da dođe do brejk lopti, 15:40. Servis vinerom je neutralisao prvu, potom je lob Šapovalova završio u autu. Smeč udarcem Denis je došao i do treće brejk prilike, ali je usledio as po dijagonali!Još jedan as doneo mu je prednost, ali je onda pogrešio na laganom voleju na mreži. Greška Šapovalova na riternu, pa iz forhenda i posle dosta muka sada je 1:1.

19:34 - 7:6, 7:5, 0:1 - Gem Šapovalov! Kanađanin je dobio početni gem trećeg seta bez većih problema.

19:27 - 7:6, 7:5 - Set Đoković! Divan gem Đokovića, sigurni, precizni udarci, novi servis-volej koji je doneo 40:0 i tri set lopte. Prvu ne koristi, ali koristi drugu, i vodi sa velikih 2:0 u setovima. Denis se bunio jer je tvrdio da ga je linijski sudija poremetio, ali sudija u stilici ne menja odluku.

19:23 - 7:6, 6:5 - Brejk Đoković! Fantastičan poen su odigrali koji je Novaku doneo 30:30! Bilo je tu svega, smečeva, dva loba, na kraju lak volej Novaka! Pogrešio je potom Šapovalov, prva brejk lopta za Novaka u ovom setu. Dupla servis greška Kanađanina i eto ga, brejk!Novak servira za 2-0 u setovima!

19:18 - 7:6, 5:5 - Novi lagan gem Srbina! Dosta je Novak na mreži, opet servis-volejem dolazi do poena, 40:0. I greškom Kanađanina Novak dolazi do još jednog lakog gema, 5:5.

19:15 - 7:6, 4:5 - Konačno više igre! Šapovalov je opet moćnim oružjem, servisom, stigao do lakih 40:0. Onda je pogrešio, dva puta na isti način iz forhenda, 40:30. Nije uspeo Novak da ga "prođe" pri izlasku na mrežu i sada je 4:5.

19:12 - 7:6, 4:4 - Gem s nulomKonačno jedan "bensedin" od gema za Novakove navijače. Četiri laka poena, gem s nulom za 4:4.

19:08 - 7:6, 3:4 - Denis sjajan na mreži! Napredovao je Denis u igri na mreži, sada je tako dobio nekoliko poena. I kada se tome doda servis viner, jasno je zašto je uzeo samo jedan poen u ovom setu na servis protivnika, u četiri gema.

19:06 - 7:6, 3:3 - Još dve spašene brejk lopte! Dva izleta Novaka na mrežu, prvi poen dobija Denis, drugi Novak, 15:15. Isterao je Denis Đokovića sa terena forhendom, 15:30. Opet je Novak pogrešio, ovog puta posle duge razmene, nove dve brejk lopte za Kanađanina.Srećom, Denis greši na bekhendu na prvoj, a onda servis viner Novaka na drugoj. Nova duga razmena, Novak je dobio i stigao do prednosti, ali je Šapovalov pogodio pasing-šot paralelu za izjednačenje. Odbranio se i bukvalno na mreži Novak, dobio poen, potom pogodio as za 3:3!

18:58 - 7:6, 2:3 - Servisi "bazuke"! Jedna greška, pa četiri prva servisa i četiri poena za Kanađanina, ne da svoj servis.Novak ne uspeva da vrati prve servise kako želi, otuda je 2:3.

18:55 - 7:6, 2:2 - Tri spašene brejk lopte! Lake greške za 0:30, pa onda i dupla greška Novaka za 0:40. Prvu je spasao nekim improvizovanim forhendom posle lošeg odskoka, potom dobar volej na mreži za 30:40. Greška Šapovalova iz forhenda i tako je Novak došao do 40:40. Siguran poen posle servisa kojim je isterao rivala sa terena doneo mu je prednost, a onda nova greška Denisa iz bekhenda - 2:2.

18:48 - 7:6, 1:2 - Gem s nulom! Još jedan gem na servis Kanađanina u kom je bio dominantan. Osvojio je sva četiri poena, vodi sa 2:1

18:46 - 7:6, 1:1 - Novak siguran! Jako važan gem za Novaka, da ne dozvoli rivalu da snažno uđe u drugi set. Dugom razmenom došao je Novak do 40:15, ali je onda pogrešio iz forhenda, posle lošeg odskoka loptice. Šapovalov je stao sa igrom u narednom poenu misleći da je aut i - pogrešio. Gem za Novaka, 1:1.

18:43 - 7:6, 0:1 - Gem Šapovalov! Kanađanin je servisom otvorio drugi set i to vrelo uspešno.Dobio je taj prvi gem bez izgubljenog poena.

18:28 - 7:6 (3) - Set Đoković!

Taj-brejk:

0:1 - Loš drop šot Novaka, Šapovalov to stiže i poentira

1:1 - Loš drop šot Kanađanina

2:1 - Greška Denisa iz bekhenda

3:1 - Greška Šapovalova na mreži

3:2 - Dupla servis greška Novaka

4:2 - Greška Denisa iz forhenda

5:2 - Duga razmena, greška Denisa iz bekhenda

5:3 - Greška Novaka iz forhenda

6:3 - Servis-volej Novaka

7:3 - Dupla greška Šapovalova!

18:27 - 6:6 - Igraće se taj-brejk! Odličan gem Šapovalova, laka četiri poena i imamo taj-brejk.

18:24 - 6:5 - Potvrda brejka! Siguran gem broja jedan, izgubio je samo poen. Kao da je tek sad počeo meč za njega, obezbedio je makar igranje taj-brejka početnog seta.

18:21 - 5:5 - Brejk Đoković! Dve greške Šapovalova posle dobre Novakove igre, 0:30. Servis vinerom, Šapovalov je smanjio na 15:30, da bi potom Denis iz bekhenda poslao lopticu na liniju, uspeo mu je čelendž. As servisom je stigao Kanađanin do 30:30. I onda razmena u kojoj je Denis promašio zicer, Novak je tako došao do brejk lopte. Neuzralisao je Kanađanin brejk poen posle sjajnog servisa. Onda greši iz bekhenda, po paraleli, druga brejk lopta... Novak je koristi, Denis je poslao još jednom lopticu u aut. Brejk je vraćen!

18:14 - 4:5 - Ne baš lak gem! Imao je Novak 40:0, ali je onda Šapovalov dobio dva divna poena, drugi drop šotom za 40:30. Pritisnuo je potom Đokovića, naterao ga na grešku iz bekhenda za 40:40. Servis vinerom je došao do prednosti, pa do gema, 4:5. Sada mora da napravi brejk ili će biti set u zaostatku.

18:11 - 3:5 - Novi gem s nulom! Podatak: U četiri servis gema Šapovalova, Novak je uzeo dva poena. To govori kako Denis servira, ali i kako Novak za sada vraća. Videćemo, ovo je tek početak, jasno je da Đoković mora dosta toga da promeni i nadoknadi.

18:07 - 3:4 - As za kraj gema! Uspeo je Kanađanin da dođe do dva poena u ovom gemu, ali onda je Novak odservirao as i smanjio na 3:4. Mora da nađe način kako da uđe u igru i rezmene u servis gemu protivnika. Do sada nije ozbiljnije pripretio.

18:06 - 2:4 - Denis ne popušta! Novi gem Kanađanina bez izgubljenog poena.

17:59 - 2:3 - Odličan i brz gem Novaka! Jedan odličan servis gem, do 40:0 došao je servis vinerima. Pogrešio je u narednom poenu, ali je bekhend volej udarcem završio gem, 2:3.

17:57 - 1:3 - Šapovalov čisti linije! Sve polazi za rukom Denisu. Igra samouvereno, sigurno, ofanzivno, odlično servira.S nulom je osvojio ovaj gem i potvrdio brejk.

17:54 - 1:2 - Brejk Šapovalov! Problemi sa forhendom u ovom gemu za Novaka, jednom takvom greškom omogućio je da bude 15:30. Šapovalov je odmah forhendom napao Novaka, stigao do 15:40 i dve brejk lopte. Prvu ne koristi Denis, greši iz bekhenda, a onda Novak dobija poen istrčavanjem na mrežu. Duplom servis greškom omogućio je Denisu novu, treću brejk loptu, koristi je Kanađanin posle dijagonale iz bekhenda.

17:48 - 1:1 - Jaki servisi Kanađanina! Gem u kom s epokazalo šta će raditi Šapovalov, snažni forhendi, izlazak napred. Imao je Novak 15:30 posle greške Kanađanina iz forhenda, ali je usledio prvi as Šapovalova. Pa dva servis vinera za gem i izjednačenje, 1:1.

17:43 - 1:0 - Gem s nulom, za početak! Forhend, pa tri servis vinera Novaka za početak meča lagan startni gem.Nije moglo bolje!

17:40 - Novak prvi servira! Naravno, Novak je na početku meča izabrao da prvi servira.

17:35 - Novak i Denis izašli na teren