PRVI ITALIJAN U FINALU VIMBLDONA! Njegov protivnik biće bolji iz duela Đoković - Šapovalov!

Njegov protivnik će biti bolji iz duela Novak Đoković – Denis Šapovalov.

Verovali ili ne, ali, nijedan italijanski teniser nije igrao finale Vimbldona u "Open eri", sve dok se Mateo Beretini 9. jula 2021. godine nije plasirao u finale.

Tennis🎾 - @MattBerrettini🇮🇹 is the 1st Italian to reach a Wimbledon final in the Open Era. Adriano Panatta is the only other Italian male player who reached a Grand Slam final, he won Roland Garros in 1976. #Wimbledon