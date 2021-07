ĐOKOVIĆ ZABRINUO JAVNOST: Nole otkrio da ga muče dva ZDRAVSTVENA PROBLEMA

Iako se nije žalio odmah po okončanju polufinala u kome je sa 3:0 u setovima savladao Denisa Šapovalova, novak Đoković je kasnije otkrio da razlozi njegove nešto lošije igre tokom prvog i na startu drugog seta leže u dva zdravstvena problema koja su ga mučila.

Đoković je rekao srpskim novinarima da je poslednjih dan i po imao nekih stomačnih problema. Smetalo mu je u prva dva seta i malo uticalo na povratak. Tačnije, Đoković je rekao da mu želudačni problemi i blaga vrtoglavica u nekim trenucima nisu dozvoljavali da reaguje uobičajeno pri povratku.

Osetio je da je njegov povratak verovatno njegov "najgori udarac" danas, ali je priznao da je Šapovalov odlično servirao.

Sad se već oseća bolje, iako još uvek nije idealno. Ima dovoljno vremena da se oporavi i pripremi za nedelju.

- Neću da zvuči kao izgovor, ali imao sam stomačnih problema tokom prvog i većeg dela drugog seta. To me je sprečavalo da na riternu imam reakciju kakvu obično imam, i imao sam i blagu vrtoglavicu. Ali od kraja drugog seta sam počeo bolje da se osećam. Nije idealno stanje, ali imam dovoljno vremena do finala. Verovatno sam nešto pojeo, pa je to uslovilo probleme, ili su emocije ili nešto drugo u pitanju - rekao je Đoković.