(UZNEMIRUJUĆI SNIMAK) Slavni MMA borac SLOMIO NOGU tokom borbe: Mekgregor dobio OPASNE BATINE, sve je bilo gotovo za pet minuta!

Amerikanac Dastin Poarije slavio je protiv Mekgregora tehničkim nokautom na priredbi UFC 246 u Las Vegasu, pošto je slavni Irski borac bio prinuđen da preda meč zbog povrede leve noge.

Popularni Dijamant je dominirao u prvoj rundi. Mekgregor je pokušao da izvede giljotinu, ali Amerikanac je se sjajno izvukao, pa se borba preselila u parter. Poarije je izborio odličnu poziciju i laktovima je naneo nekoliko ozbiljnih udaraca irskom borcu.

U samoj završnici prve runde Mekgregor je uspeo da se izvuče i ustane, međutim, na dve sekunde pre gonga noga mu je proklizala i potpuno se izvrnula. Verovatno je reč o prelomu levog skočnog zgloba.

Mekgregor je seo na parter i uhvatio se za nogu, bilo je jasno da neće moći da nastavi, pa je sudija bio prinuđen da prekine borbu.

Amerikanac je tako ostvario drugu pobedu u trećem okršaju sa Mekgregorom. Poarije je ostvario dva trijumfa u ovoj godini protiv Irca, pošto je i u januaru u Abu Dabiju savladao Mekgregora tehničkim nokautom.

Dustin Poirier was named the winner against Conor McGregor after the fight was stopped due to McGregor suffering an apparent lower leg injury #UFC264 pic.twitter.com/BzSw1BUmC0