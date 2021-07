POTEZ NAKON FINALA KOJI ĆE SE PREPRIČAVATI: Đoković osvojio Vimbldon, pa se obratio Nadalu i Federeru! Evo kakvu poruku im je poslao

Najbolji na svetu potvrdio je svoju dominaciju i dokazao da nema boljeg.

Ako je bilo ikakve sumnje, od večeras je više nema - Novak Đoković je najbolji teniser u istoriji! Srpski teniser je posle velike borbe u četiri seta uspeo da savlada Matea Beretinija i tako dođe do svoje 20. titule na Grend slem turnirima. Time se na večnoj listi izjednačio sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom, ali treba istaći da je u svim ostalim kategorijama daleko ispred dva svoja najveća rivala.

Sasvim očekivano, Novak Đoković je bio i više nego raspoložen posle pobede i u prvom govoru pred vimbldonskom publikom imao je mnogo toga da kaže.

- Više je od medalje, najpre da čestitam Mateu, njegovoj porodici i timu. Težak meč danas, nije baš najbolji osećaj gubiti u finalu, ali siguran sam da je velika karijera ispred tebe. Igrao si odlično, snažno, imaš pravi čekić u rukama. I u Parizu i danas sam to osetio. Šta reći...

Pobediti na Vimbldonu mi je bio najveći san kada sam bio dete, to sam rekao nekoliko puta. Ne moram da ovo ponavljam. Ovo je zadovoljstvo, uživati. Velika čast i zadovoljstvo. Kada sam imao sedam godina, pravio sam trofej od svega što imam u kući, a danas stojim sa šestim Vimbldonom u rukama. To je neverovatno.

Zanimalo je sve kako se Novak oseća sada kada je konačno uspeo da se izjednači po broju Grend slem titula sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom.

- Znači da niko od nas neće da stane. Već sam napomenuo ovo ranije, moram da im odam veliko priznanje, njima dvojici, oni su legende našeg sporta. Oni su dva najvažnija igrača sa kojima sam se susreo u karijeri i razlog su to šta jesam. Pomogli su mi da shvatim šta treba da radim taktički, fizički... Gubio sam tri-četiri godine mečeve od njih dvojice i onda se nešto promenilo u 2010. godini i poslednjih deset godina je put koji se ne zaboravlja i neće se završiti ovde.

Naravno, pred Novakom je još samo osvajanje US Opena, ukoliko planira da kompletira kalendarski Grend slem. Svi duboko veruju da bi on to mogao da učini, pa i on.

- Mogu da vidim kako se to događa, nadam se. Pokušaću. U odličnoj sam formi. Igram dobro, najbolji tenis na Grend slemovima. To su najveći prioriteti u ovoj fazi moje karijere i neka se to nastavi.

Imao je Đoković posebnu poruku za svoju porodicu i prijatelje.

- Mom timu, mojim prijateljima, porodici, mojoj ženi i deci posebno, koji nisu mogli da dođu ove godine. Volim vas, hvala vam mnogo što žrtvujete svoje vreme i energiju, što ste voljni da delite energiju. Timski napor dolazi do izražaja, viđaju me u drugačijim boljama. Svaki dan je nepredvidiv i cenim njihovu posvećenost.

Za kraj, sve je zanimalo za koga će Novak navijati u večerašnjem finalu između Engleske i Italije.

- Stavljaš me u nezgodnu poziciju. Stvarno sam veliki fudbalski navijač. I uživaću u fudbalu, navijaću u fudbalu.