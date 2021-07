'KAO MALI SAM PRAVIO OVAJ TROFEJ OD SVEGA ŠTO SAM IMAO U KUĆI!' Novakove reči nakon osvajanje Vimbldona još DUGO ĆE SE PONAVLJATI

Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je danas šestu titulu na Vimbldonu, pošto je u finalu pobedio Italijana Matea Beretinija sa 6:7(4), 6:4, 6:4, 6:3.

Nakon meča Nole je izneo prve utiske.

- Najpre bih čestitao Metu na sjajnom turniru. Sjajan meč danas, velika je karijera ispred tebe i verujem u to. Igrao si odlično, pravi "čekić", danas sam to ponovo osetio kao i onda u Parizu. Pobediti na Vimbldonu uvek je bio najveći san, moram da podsećam sebe stalno koliko je ovo zadovoljstvo, velika je ovo čast. Kada sam bio mali napravio sam ovaj trofej Vimbldona od svega što sam imao u kući, sve to me motiviše i dan-danas - počeo je Novak.

Usledilo je naravno pitanje za odnos prema Nadalu i Federeru.

- Znači da niko od nas trojice neć da stane. Napomenuo sam ovo mnogo puta, moram da im odam priznanje, oni su legende ovog sporta, oni su dva najvažnija igrača sa kojima sam se susreo u karijeri. Oni su mi pomogli da shvatim šta moram da radim da bih se unapredio, da bih bio ovde danas. Gubio sam od njih 2-3 godine i onda sam 2010. godine promenio stvari i krenuo na putovanje koje se neće ovde završiti.

Neizbežno je bilo i pitanje o kalendarskom Gren Slemu.

- Definitivno mogu da zamislim da se to događa, ja ću pokušati, u odličnoj sam formi, igram najbolji tenis na Gren Slemovima, to mi je prioritet i želim da se tako nastavi.

Usledili su pozdravi za najbliže, kao po tradiciji.

- Mom timu, prijateljima i porodici želim da poručim - hvala vam za svu energiju i svo požrtvovanje zbog mene i mojih putovanja. Cenim njihove strpljenje i posvećenost, hvala im svima.

Kratko je prokomentarisao i predstojeće finale Evropskog prvenstva koji je na programu večeras od 21 čas na Vembliju između Engleske i Italije.

- Stavljate me u nezgodnu pozciju i uživaću u fudbalu, samo to mogu sada da kažem - šmekerski je odgovorio Novak.