ĐOKOVIĆA 27 PUTA MORATE DA UBIJETE! Goran zagrlio Novaka, pa otkrio: Pijem jake lekove, ne vraćam se na Vimbldon!

Novak Đoković je osvojio 20. grend slem trofej! U finalu Vimbldona je savladao Matea Beretinija (Italija) i pokazao zbog čega je tu gde jeste.

Po završetku meča, njegov trener Goran Ivanišević napravio je pravi šou sa novinarima.

"Osvojio sam turnir kao igrač, kao trener. Ne moram više da dolazim ovde", nasmejao se legendarni hrvatski teniser, a sada uspešan Noletov.

Naravno, pohvalio je srpskog asa i svog prijatelja.

"Ponosan sam na njega i kao deo tima i kao prijatelj. Đoković ispisuje istoriju tenisa. Nije bilo najlepše finale, ali je ulog bio veliki. Prva dva gema drugog seta su bila veoma važna."

Na pitanje kako izdržava stres kada Novak igra kaže:

"Imam jake lekove koje pijem, očigledno je da su veoma dobri čim deluju", ponovo se našalio Goran.

Goran Ivanisevic, the Lord of the Aces, pats the head of his best ace! Djokovic! #Wimbledon #WimbledonFinal #DjokovicBerrettini pic.twitter.com/gzccpBrIKF