Novak Đoković osvojio je danas Vimbldon i poneo titulu najboljeg ikada!

Današnjom pobedom na Vimbldonu Novak Đoković potvrdio je da je najbolji teniser sveta i najbolji teniser ikada.

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je za "Hit Tvit" da Novak daje recept kako izaći iz situacije kada su mnogi protiv vas, kada su glasni i bezobrazni i prave se da su većina. Recept je - biti najbolji.

Kada je reč o "cinkarenju" od strane profesora Ivana Videnovića, koji je pisao Vimbldonu zbog Đokovićeve psovke tokom meča, predsednik Skupštine kaže da je Videnović već u zaboravu, a Đoković je - u istoriji.

- Kako prigovoriti Đokoviću posle ovakvog rezultata? - zapitao je Dačić.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić kaže da je cinkarenje "jadno i odvratno".

- Odvratan mi je tvit gospodina Videnovića. Čovek koji predaje na fakultetu cinkari Novaka Vimbldonu. Mnogi ne znaju ko je, saznali su tek kada je napisao sramotan tvit - kaže Krstić.

Đoković je, kaže, genijalan teniser, a karakteristično je kako podnosi nepravdu i kako uspeva da prevaziđe situacije kada gubi.

- On je planuo od besa, pa je reagovao ljudski. Izbacio je sve iz sebe i vratio se u igru. Fascinantno mi je da je on uopšte Srbin jer volimo da se sažaljevamo i da smo glumimo žrtve, a on ne plače nad sobom kad mu ne ide, kad mu sudija dosudi pogrešno, kada publika dobacuje... On se koncentriše kao lav, zmija i uspeva da pobedi. Taj trenutak kada pobedi sebe i nadvlada emociju, e to je nešto što od njega cela nacija treba da uči - kaže Krstić.

Milan Popović, iz Stranke moderne Srbije, kaže da je sve otišlo predaleko, baš kao i Videnovićev tvit. Kada je reč o psovkama na terenu, Popović kaže da ne treba psovati, da Đoković nosi odgovornost, ali da je verovatno svestan šta je uradio i da mu se to neće ponoviti.

- U Srbiji je psovka deo folklora. Koristimo je i pri pozdravu - kaže Krstić.