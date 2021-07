ZAŠTO NOVAK JEDE TRAVU SA VIMBLDONA? Tradicija koja šokira mnoge: Postoji logično objašnjenje, a dao ga je sam Đoković

Novak Đoković je šesti put u karijeri osvojio Vimbldon i time se sa 20. Grend slem titula pridružio Rodžeru Federeru i Rafaelu Nadalu na vrhu večne liste.

Po završetku finala Novak je uradio nešto što se viđa svaki put kada osvoji Vimbldon, jede travu sa terena.

Mnoge šokira ova tradicija i pitaju se zašto to radi.

Novak se svojevremeno našalio rekavši da je to zato što je vegetarijanac. Bilo je i šaljivih komentara da on to radi jer je "GOAT", a u pitanju je igra reči jer na engleskom označava i kozu i najboljeg svih vremena (Greatest Of All Time).

Istina je, međutim, da Novak to radi iz posebnog razloga.

"Kao klinac sanjao sam da osvajam Vimbldon i to mi je još tada bila jedna od želja kad pobedim u finalu. Hteo sam da napravim nešto drugačije, a nisam se setio originalnije ideje pa sam odlučio da pojedem malo trave. Mnogi me pitaju kakvog je ukusa... To je najbolja trava na svetu", rekao je Đoković.

Nadamo se da će Đoković još dosta puta biti u prilici da pojede londonsku travu.