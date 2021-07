OTKRIVENO KO JE DEVOJČICA KOJOJ JE NOVAK POKLONIO REKET: Oglasila se njena majka i poslala emotivnu poruku ĐOKOVIĆU! (VIDEO)

Veliko je srce Novaka Đokovića.

Još se nije slegla priča o dečaku koji je posle finala Rolan Garosa dobio na poklon reket od Novaka Đokovića, a najbolji teniser svih vremena isto je ponovio i posle finala Vimbldona.

Ovog puta je u pitanju devojčica. Njenu radost bilo je lako videti na licu, a posle finala se oglasila i njena majka.

Njena majka Kris otkrila je detalje, pošto nije bila sa njima na Centralnom terenu.

"Ivanka je oduševljena. Razgovarali smo telefonom i pitala me je 'Šta se dogodilo, da li je ovo pravi reket?' Ja sam za to vreme šetala psa sa petogodišnjim sinom, pošto on zbog godina nije mogao da uđe na tribine. Volela bih da smo svi bili zajedno", priča njena mama.

Upravo su njih dve napravile transparent na kome je pisalo ''NOVAK'', a svaka reč je imala posebno značenje na engleskom jeziku. N je značilo broj 1, O da je neverovatan, V da je pobednik, A da je ambiciozan i poslednje K koje se odnosi na poljupce.

The award for Best Fan Sign this fortnight goes to... 🥁😂#Wimbledon pic.twitter.com/MdpvTI22qc — ATP Tour (@atptour) 11. јул 2021.

"Ona je smislila sve reči, osim poslednje. Želela je da poslednje slovo bude kralj ili divan, ali sam ja želela da bude nešto smešno. Obožavamo Novaka zaista. On radi naporno, on je sve što želite da jedan teniser bude. Toliko je dobar i ponizan", zaključila je majka Ivanke Li.