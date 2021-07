NOLE JE PRE SVEGA ČOVEK! Đoković šmekerski odgovorio Nadalu i Federeru

Prvi reket sveta se tako izjednačio po broju grend slem titula, sa najvećim konkurentima, Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

I dok se čitav teniski svet poklonio neverovatnom Srbinu, nisu mogli, a da se ne oglase i Švajcarac i Španac.

Nakon Đokovićeve pobede, ubrzo je stigla poruka od Federera:

Likewise, Roger. Thank you very much for your kind words! 🙏🏼 https://t.co/i0TrvXcgA3