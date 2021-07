SRBIJO, IDEM NA OLIMPIJSKE IGRE! Novaku govorili da ODUSTANE, ali se sada javio: Da vas obradujem!

Novak Đoković napustiće od 24. jula na Olimpijskim igrama u Tokiju i "napašće" jedino zlato koje mu fali.

Iako je i sam posle Vimbldona priznao da je "50-50" oko te odluke i iako su ga brojni savetovali da ne ide u Japan, on je potvrdio ovu odličnu vest.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. 🇷🇸 pic.twitter.com/23TmSdvc4x