NOVAK GLAVNA VEST U SVETSKIM MEDIJIMA! Srbin objavio da ide u Tokio, a 'sedma sila' prenela pod oznakom HITNO: Napašće ZLATNI SLEM! (FOTO)

Vest da će najbolji teniser planete Novak Đoković učestvovati na Olimpijskim igrama u Tokiju odjeknula je u svetskim medijima.

- S velikim ponosom se pakujem za Tokio i pridružujem našoj reprezentaciji u borbi za najsjajnija odličja na olimpijskim borilištima. Za mene je igra za Srbiju uvek bila posebna radost i motivacija i daću sve od sebe da nas sve obradujem! Idemooo - napisao je Đoković na društvenim mrežama.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. 🇷🇸 pic.twitter.com/23TmSdvc4x — Novak Djokovic (@DjokerNole) 15. јул 2021.

Ova vest naišla je na veliku pažnju u svetskim medijima koji pišu da će Srbin "napasti Zlatni slem".

Samo Štefi Graf je 1988. osvojila sva četiri turnira u godini uz Olimpijske igre, pa Novak ima priliku da bude prvi u muškoj konkurenciji.

Novak Djokovic, who has won the Australian Open, the French Open and Wimbledon this year, has the chance to become the first man to win a so-called Golden Slam should he win the singles gold medal in Tokyo and later the US Open in New York https://t.co/5RT1DQR0T5 — CNN (@CNN) 16. јул 2021.

World No.1 tennis player #NovakDjokovic confirms his participation in #TokyoOlympics as the Serb remains on course to achieve the Golden Slam.@DjokerNole #Olympics https://t.co/Co2vbXbDav — Zee News English (@ZeeNewsEnglish) 16. јул 2021.

‘Proud to join the fight’ – Novak Djokovic confirms he will attempt Golden Slam https://t.co/iEpwclwn0f — TennisBuzz (@TennisBuzzBlog) 16. јул 2021.

While the list of #Tokyo2020 tennis withdrawals continues to grow, @DjokerNole has confirmed his Golden Slam quest is on. 🥇 https://t.co/JyM145eThl — TENNIS (@Tennis) 16. јул 2021.

Novak Djokovic has confirmed he will compete in this summer's Olympic Games in Tokyo, having previously said he was '50-50' on whether to take part#bbcolympics #Tokyo2020 — BBC Sport (@BBCSport) 15. јул 2021.

Srpski teniser ima bronzu iz Pekinga 2008, a u Tokiju će biti prvi favorit za zlato.

Olimpijske igre u Tokiju počinju 23. jula.