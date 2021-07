UZNEMIRUJUĆE SCENE! Užasan sudar Hamiltona i Ferstapena tokom trke Formule 1! (VIDEO)

Naime došlo je do kontakta između Ferstapena i Hamiltona, Maks je izleteo sa staze i nadamo se da je dobro, dok je Hamilton prošao bez oštenjeća kako je i javio na timskom radiju

Ferstapen, koji je bio vlasnik pol-pozicije, već tokom prvog kruga nekoliko puta je morao da brani poziciju. Hamilton je silovito krenuo u napade, a nakon tri kruga Ferstapen je završio ''u gumama'', uz prekid trke nakon strašnog udesa.

Agresivna vožnja Luisa Hamiltona koji je aktuelni šampion rezultirala je kontaktom, pošto je on prednjim delom bolida udario u Maksovo vozilo. Zakačio je zadnji desni točak, koji je istog trenutka otpao, a Ferstapen se silovitom brzinom zakucao u ogradu.

Verstapen je izašao iz bolida i odveden je na preglede, a njegov bolid je prilično uništen. Takođe, Hamilton je prijavio oštećenje na bolidu Mercedesa.

@Max33Verstappen is out of the #BritishGP after accidentally clipping @LewisHamilton car during the first lap. Verstappen got up under his own power. #Formula1 #F1 pic.twitter.com/UylSKS4y51