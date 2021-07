OGROMNA TRAGEDIJA! Poginuo motociklista tokom trke! Imao je svega 14 godina, snimljen trenutak njegove smrti! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

On je izgubio je kontrolu nad motociklom i pao u krivini, dok su drugi takmičari stizali velikom brzinom. Pokušao je da se spasi, da otrči van staze, neki su uspeli da ga izbegnu, ali ne i Poljak Milan Pavelec. Udario ga je i zadao mu teške povrede vrata i leđa.

Trka je odmah prekinuta, a Miljan je helikopterom prebačen u bolnicu u Saragosi, gde je izgubio život.

We are so sorry and saddened about @CEVMotorcycle rider Hugo Millán's passing.



We would like to send all our love and support to his family, friends and team.



Ride in peace, Hugo. pic.twitter.com/zzc8IDqztG