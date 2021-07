AMERIČKI NOVINAR U ČUDU: Novak je mogao da bira fensi hotel i privatnost, ali je on odlučio da bude najpristupačniji sportista na OI! (FOTO+VIDEO)

Na osnovu objava na društvenim mrežama u nekoliko prvih dana u Tokiju, najbolji svetski teniser Novak Đoković je verovatno najpopularnija osoba u Olimpijskom selu.

Absolutely AMAZING 😍😍😍 @djokernole giving some advice to Turkish athletes! 👏🏻👏🏻 #Djokovic @NovakFanClub pic.twitter.com/pIJdAl16iM

Tako počinje tekst novinara lista "USA Today" Dena Vokena, koji sa određenom dozom čuđenja pita zašto zvezda kao što je Novak nije izabrao komfor.

"Za mene je to fantastično iskustvo. Sjajno je što vidim da postoji mnogo sportista koji cene tenisere i prate tenis. Ovde smo kao predstavnici svoje zemlje i svog sporta i izuzetno je sikustvo biti u blizini najboljih sportista na svetu, gledati kako treniraju, kak ose oporavljaju, šta jedu, šta misle o životu, sportu, kako razmenjuju iskustva i znanje. Divno je. Mnogo je zabavno", citira Novakove reči pomenuti autor.

With a volleyball player from Turkey 🇹🇷☺️



“Legend” : other athletes know! 😉😁@DjokerNole #Djokovic pic.twitter.com/8efU8zs8rR