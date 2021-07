UŽASNE SCENE SA OLIMPIJADE! Sportisti u Tokiju zbog vrućine padaju kao domine! Španjolka u invalidskim kolicima napustila teren!

Badosa je bila prinuđena da preda meč, jer je zbog nehumanih uslova za igru imala vrtoglavice na terenu. Lekari su joj ukazali pomoć i odlučeno je da ne nastavi da igra. Nesrećna Španjolka nije mogla da hoda od iscrpljenosti, pa je u invalidskim kolicima napustila teren.

Olympics are a fucking mess so sorry for Badosa :( https://t.co/LiAO99tLNI

U prestonici Japana danas je nepodnošljiva vrućina, a teniseri igraju po najvećem suncu jer organizatori odbijaju da promene termine mečeva.

Paula Badosa is forced to retire due to heat 🙃. These scenes 👇💔 #Tennis #Tokyo2020 pic.twitter.com/WS73ZlkXGi

Uoči prekida Vondroušova je dobila prvi set sa 6:3. Badosa je povela sa 3:1, ali od tada nije uspela da osvoji nijedan gem i nakon što se osećala loše predala je meč.

Vondroušova će u polufinalu igrati protiv Ukrajinke Eline Svitoline.

Oh no. Paula Badosa retires down 3-6 to Marketa Vondrousova. Struggling with the heat (still schedule dto play mixed doubles today). Such brutal conditions...



Svitolina-Vondrousova for an Olympic medal tomorrow.