EMOTIVNA PORUKA IVANE ŠPANOVIĆ: Sport je pozornica gde se oblikuješ kao takmičar i čovek, a ne lečiš svoje komplekse - proći će! (FOTO)

Ivana Španović je više od bilo koga želela da osvoji Olimpijsku medalju. Ipak, na kraju je zauzela četvrto mesto i sada se prvi put oglasila posle učešća u Tokiju.

Sjajna skakačica u dalj se oglasila putem Instagrama. Najpre se fanovima obratila na engleskom.

- Ova olimpijka je od svoje 31 godine života posvetila 24 godine radu na svom snu i sedam sekundi skoka u nepoznato. Tako da... Pretpostavljam da se ne radi o srećnom kraju priče, već o priči - napisala je Ivana, a potom nastavila na srpskom.

- Poslednje dve godine su bile pravi izazov da se istraje u olimpijskom snu uz slomljenu kost u stopalu i povrede - počela je Ivana.

- Tokom zimske sezone, Tokio se činio kao nemoguća misija, ali potreba za doslednosti snu i istrajavanju u lošim trenucima kao nasleđe i potvrda mlađim generacijama da će te prilike hiljadu puta sažvakati i pljunuti na pod upravo "game changer" situacije. Sport je za mene oduvek bio i biće pozornica gde se oblikuješ kao čovek pa onda kao takmičar, daješ sve od sebe u svim sferama rada i života, poštuješ tuđi rad koliko i svoj, odmeravaš svoje sportske sposobnosti uz sve propratne faktore a ne mesto gde lečiš svoje komplekse. Iz nekog sna ne želiš da se probudiš, iz nekog jedva čekaš ali jedna stvar im je zajednička - proći će. Hvala vam svima puno na podršci. Moja uverenja o onome sto radim i na koji način, uvek će biti višestruko veća od svake sumnje koja se ispreči i zato - "show must go on" - poručila je Ivana.

Podsetimo, Ivana Španović je u karijeri osvajala Olimpijsku medalju. Ona ima bronzu sa Igara u Riju.