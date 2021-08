SKANDAL U TOKIJU! UDARILA KONJA PA IZBAČENA SA IGARA: Nemica nokautirala grlo i pozivala džokeja da nastavi sa pesničenjem

Nemački trener Kim Rajzner, član nemačkog olimpijskog tima u Tokiju, suspendovana je nakon što su je kamere snimile kako udara konja koji nije hteo da sluša naređenja, tokom ženskog takmičenja u modernom petoboju.

Snimak je pokazao kako se Rajznerova naginje nad ogradom kako bi udarila konja, koji je odbio da preskače prepreke. Taj potez je koštao takmičarku Aniku Šloj prilike da se domogne zlatne medalje.

Međunarodna organizacija modernog petoboja navela je da je pregledala snimak na kojem "deluje da Rajzner udara konja pesnicom", kao i da su njene akcije "suprotne pravilima".

Kim Raisner sent home from Tokyo Olympics for punching horse during women's pentathlon https://t.co/y1MMg4IFqd



