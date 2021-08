PLAĆENI NAPADI NA ĐOKOVIĆA IZ VELIKE BRITANIJE? Za sat vremena objavili 5 vesti protiv Srbina, a evo koga su VELIČALI u isto vreme

Portal "Brinkwire" je u nedelju za sat vremena objavio četiri teksta u kojima se u negativnom kontekstu govori o prvom reketu sveta. Međutim, to nije sve... U isto vreme su pustili i jedan pozitivan tekst o Rafaelu Nadalu, kako pruža podršku američkoj gimnastičarki Simon Bajls.

Jasno je kao dan da je nekome baš stalo da se najbolji teniser sveta predstavi kao najveći negativac belog sporta.

Novak je na Olimpijskim igrama u Tokiju doživeo neuspeh. Doživeo je bolan poraz u polufinalu od Aleksandra Zvereva i tako propustio sjajnu priliku da ove godine stigne do "zlatnog kalendarskog slema".

Novak je bes zbog propuštene prilike iskalio na meču za bronzu, protiv Španca Karenja-Busti. Njegovo bacanje i lomljenje reketa mnogi su iskoristili kako bi ga "oblatili".

Na britanskom portalu bavili su se njegovim ponašanjem na meču za bronzu i ponovo su Novakovu uopštenu priču o borbi sa pritiskom na terenu povezali sa slavnom američkom atletičarkom SImon Bajls, uprkos brojnim izvinjenjima upućenim srpskom asu zbog lažnih vesti.

Naravno, istakli su i kritike koje je Nadal uputio na Đokovićev račun zbog ponašanja u Tokiju.

"Brinkwire charges PR agencies, marketing agencies and in-house communication teams to upload their news to our hub."



Et voila: fake old news about Djokovic, a smearing campaign was just uploaded and released. @Brinkwire 🗑️ pic.twitter.com/Ehw2Ly0neb