JEZIV, KRVAVI KRAJ! Čelnicu Formule 1 i njenu ljubavnicu uhvatio muž 'na delu' - UBIO IH OBE, pa sebi presudio! (FOTO)

Natali Maile, 51-godišnjakinja koja je bila izvršni direktor trke na stazi Spa-Frankoršamp, ubijena je sa svojom ljubavnicom, a onda je počinilac tog ubistva, njen muž, i sebi oduzeo život.

Pomenuta 51-godišnjakinja naovdno nije krila da voli i muškarce i žene, pojedini strani mediji javljaju da je njen suprug za to vrlo dobro znao, ali prema navodima policije u Belgiji, gde se ovaj zločin dogodio, do krvavog pira došlo je kada je muž "uhvatio na delu" nju i dve godine stariju En Lorens Durvio.

Prema navodima lokalnih medija, Franc Duboa ih je zatekao u krevetu i vatrenim oružjem ih usmrtio.

Potom je pozvao policiju, obavestio je šta je učinio, a onda metkom presudio i sebi.

Ovu vest su potvrdile i kolege Natali Maile, istakvaši da se, iz njima tada još nepoznatih razloga, nije pojavila na poslednjem danu Ipr relija, koji je sastavni deo Svetskog reli šampionata, gde su je željno iščekivali.

A TRAGIC CRIME OF PASSION

BELGIUM 🇧🇪

Details are currently scarce, but Maillet was reportedly at her home in Gouvy with a friend when both were shot by Maillet's husband, Franz Dubois who then committed suicide.



Condolences to family, friends and colleagues.