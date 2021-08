NOVAK PRELOMIO - IDEM NA US OPEN! NAPADA 21. GREND SLEM: Srbin ide po OSVETU za nepravdu!

Novak Đoković će definitivno učestvovati na US Openu i pokušati da osvoji "kalendarski slem", odnosno četvrti grend slem trofej u 2021. godini!

Srpski teniser je na neslavan način, diskvalifikacijom, završio prethodno učešće na turniru u Njujorku, a bio je pod znakom pitanja posle povreda i emotivnog pražnjenja na Olimpijskim igrama. Ipak, uspeo je da se zaleči, tako da će biti prvi nosilac na žrebu idućeg petka.

"Novak se oporavio, trenira naporno u Crnoj Gori i sprema se za US Open", poručio je selektor Dejvis kup reprezentacije Viktor Troicki za "Sportski žurnal".

"Bilo bi sjajno da osvoji titulu u Njujorku i kompletira grend slem u ovoj godini. Verujem da će doći u Ameriku spreman i da će imati ogromnu motivaciju da se pokaže u najboljem svetlu", dodao je bivši srpski teniser koji je sa njim na jadranskom primorju.

Ova godina je bila veoma naporna za Novaka, osvojio je tri grend slema i izjednačio se sa Nadalom i Federerom, postao je teniser sa najviše nedelja na vrhu ATP liste, a sada je vreme i da se skine "blokada" US Open.

