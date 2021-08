KO JE NAJVEĆA PRETNJA NOVAKU NA US OPENU! Đoković će se najviše pitati o trofeju, a ONI će mu biti PREPREKA

Nekadašnji sjajni teniser, Boris Beker uveren je da će se Novak Đoković najviše pitati kada je reč o trofeju na predstojećem US Openu.

Za slavnog Borisa Bekera nema dileme ko je favorit na poslednjem Grend slemu u sezoni!

- Novak je prvi na svetu, osvajač tri slema u ovoj sezoni. Ako Novak nije prvi favorit za ovaj turnir, ko je onda? Da, istina je da nije igrao nijedan pripremni turnir na tvrdoj podlozi, ali veoma je iskusan i dobro poznaje svoje telo. Što se sportske strane tiče, ima nekoliko igrača koji mi se veoma dopadaju - rekao je Boris.

Nemac zna da će Đokoviću najveće prepreke biti trio Zverev - Cicipas - Medvedev.

- Nemac koji se zove Aleksander Zverev je po meni u samom vrhu liste favorita. Naravno i Cicipas, koji kuca na vrata. I onda Medvedev koji igra prelepo. Zadovoljstvo je gledati ga. Nikad ne znate tačno šta će da se dogodi, mislim da ni on sam to ne zna. Đoković je moj prvi favorit, pa Zverev, Medvedev je treći i Cicipas četvrti - napravio je Beker svoj raspored favorita...

Nekadašnji novakov trener tvrdi da je Đoković uradio pravu stvar kada je otišao na odmor posle neuspeha na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Osvajanje grend slema je najteži zadatak u tenisu. Da je nastavio da igra, ostao bi bez daha u drugoj nedelji u Njujorku. Nisu idealne pripreme, on uvek igra turnir pre Njujorka, ali ove godine je drugačije. Osvojio je i Pariz i tamo je igrao turnir pre toga, ranije mu to nije uspelo. Onda je igrao Vimbldon bez pripremnog turnira i osvojio ga takođe. Ove godine sve je drugačije i možda se to uklapa u njegove planove. Trebalo mu je da odmori, pogotovo na mentalnom planu posle vrlo napornog dela godine - zaključio je Beker.

Beker je nedavno objasnio da zna zašto je Đoković igrao u Tokiju.

- On nikada neće izneveriti svoju zemlju. Ali, fizički i psihički više nije mogao da igra. Naravno, usledile su kritike, ali to je druga strana slave. Novak je kritikovan više nego ijedan teniser ikada. To je cena slave koju on plaća dugo vremena.