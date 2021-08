PONOVO FRKA OKO WC-A! Novi skandal na US Openu: Cicipas slomio Mareja posle 5 sati i opet izazvao GNEV! (VIDEO)

Najbolji meč prvog dana US Opena priredili su nam Endi Marej i Stefanos Cicipas koji su se čak četiri sata i 44 minuta borili za prolaz, a na kraju nije pobedio miljenik publike, nekadašnji broj 1.

Publika u Njujorku bila je uz Mareja jer je autsajder, koji se posle toliko povreda opet vratio na teren i uspeo da drži trećeg tenisera sveta "na konopcima", ali i zato što je Cicipas ponovo koristio pauze za toalet kako bi zaobišao pravila što je žestoko iznerviralo Britanca koji ga je optužio da je prevarant.

ENDI MAREJ - STEFANOS CICIPAS 2:3 (6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 4:6)

Počeo je Marej bolje meč i relativno lako dobio prvi set, da bi u drugom izgubio posle napornog taj-brejka. Znao je da neće imati mnogo još šansi protiv mlađeg kolege i probao je sve da reši u četiri seta, međutim...

Cicipas je svežiji i navikao je u poslednje vreme da igra iscrpljujuće mečeve, da bi u finalnom setu izazvao nervozu kod Mareja odlukom da napravi pauzu za toalet od sedam-osam minuta. Isto se desilo i u Sinsinatiju kada su ga optužili da je tako komunicirao sa svojim stručnim štabom, pa ga je i publika u Njujorku izviždala.

"On vara", povikao je Marej ka svom stručnom štabu na tribinama.

"Tu je toalet. Šta misliš šta je radio? Ja nikad u životu nisam napravio toliko dugu pauzu da bih otišao u toalet", vikao je supervizoru Geriju Armstrongu, međutim pravila ne brane Cicipasu to da čini, videćemo do kada.

"It has never once taken me that long to go to the toilet, ever!" #andymurraypic.twitter.com/JiJJoUaipL