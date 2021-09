OVO SE RETKO VIĐA! Češka teniserka odservirala rekordna 24 asa na US openu

Karolina Pliškova postavila novi rekord US Opena, ali nije ukupni rekord na jednom mečU.

Češka teniserka Karolina Pliškova, četvrti nosilac na US Openu, pobedila je američku teniserku Amandu Anisimovu – 7:5, 6:7 (5), 7:6 (7) i prošla je u treće kolo posle velike drame.

Pliškova je u ovom meču odservirala čak 24 as udarca! Najviše asova na jednom meču US Opena odservirala je Serena Vilijams do sada. Serena je imala 18 asova 2018. godine. Najviše asova na jednom meču odservirala je njena sestra Kristina – 31.

