TENZIJA DO SAMOG KRAJA, A ONDA POBEDA! Nakon devojaka i momci pokidali protivnika na Evropskom prvenstvu! ODBOJKAŠI IZGRMELI U ARENI!

Odbojkaši Srbije su sa 3-0 u setovima pobedili Ukrajinu u drugom kolu Evropskog prvenstva.

Reprezentativci Srbije su pobedom nad Belgijom rezultatom 3:1 (25:13, 25:18, 21:25, 25:20) započeli su misiju odbrane titule na Evropskom prvenstvu.

U drugom meču su isto uradili i protiv Ukrajine, sada je bilo 3-0 setovima, a rezultat je glasio 27:25, 26:24, 25:21 i Srbija ima dve pobede u prva dva kola.

Odbojkaši Ukrajine su bili ozbiljan protivnik i u više navrata pretili Srbiji, pa je pogotovo u prvom setu sve moglo da ode na njihovu vodenicu, kada Srbija nije koristila svoje šanse, pa Ukrajina stizala do izjednačenja.

Posle mnogo muke je Srbija uspela makar malo da se odlepi i dođe do 22:19 u prvom setu, ali onda preko Kovalova prave mini seriju 4-1 i dolaze do 23:23, pa je Srbija morala da dobije ovo sa dva poena razlike, Atanasijević i Kovačević su to i učinili i sa 27:25 Srbija osvaja prv set.

Nije mnogo drugačije bilo ni u drugom setu. Težak meč, napet, pun naboja i snažnih smeč poena, probijali su se blokovi i ponovo se igralo na razliku, samo je sada Srbija sa 26:24 uspela da trijumfuje.

Srpski reprezentativci su saterali Ukrajince uza zid, videlo se da su pod pritiskom i odmah na startu imali zaostatak koji su uspeli da nadoknade tek pred kraj kada se Srbija malo i opustila.

Ipak, Kovačević, Atanasijević, Podraščanin i ostali nisu dozvolili i Srbija sa dve uzastopne pobede počinje odbranu evropskog trona.

TOK MEČA:

Treći set:

21:20 - Mini serija naših odbojkaša i ponovo vodimo.

19:19 - Neočekivana drama i u trećem setu.

16:15 - Vraćaju se Ukrajinci u meč sjajnim servisima Grosa.

15:11 - Sjajan nastup Kovačevića na ovom meču, raste prednost naše reprezentacije.

13:10 - Sjajan blok Ukrajinaca, ne predaju se još uvek.

12:6 - Neumoljivi su naši odbojkaši na servisu i sjajni u odbrani, Ukrajinci su se potpuno izgubili.

8:3 - Naši odbojkaši posao privode kraje polako, ali sigurno. Deluje da su se Ukrajinci predali.

4:2 - Uroš Kovačević greši na servisu, ali čuvamo prednost.

2:0 - Dobar početa seta naših odbojkaša.

Drugi set:

26:24 - Sjajnim servisom Uroš Kovačević završava završava drugi set.

23:21 - Greška naših odbojkaša, ali prednost je na našoj strani. Veoma tvrd meč se igra.

19:19 - Ponovo neizvesno kao u prvom setu.

12:11 - Neverovatna greška tehničara ukrajinske reprezentacije i Srbija prvi put vodi u ovom setu.

9:9 - Potpuni egla u drugom setu.

8:6 - Ukrajina je bolje ušla u drugi set.

1:1 - Sjajan napad Podraščanina i prvi poen naše reprezentacije u drugom setu.

Prvi set:

27:25 - Sjajan poen Uroša Kovačevića i Srbija osvaja prvi set!

24:24 - Loš servir Atanasijevića.

22:21 - Igra se poen za poen u finišu seta.

21:20 - Novi odličan blok naše selekcije i vraćamo prednost.

18:18 - Nekoliko nekontrolisanih napada našeg tima i servis grešaka i Ukrajinci su ponovo u setu.

16:12 - Sjajan servis Podraščanina donosi nam najveću prednost u dosadašnjem delu meča.

13:11 - Dosta servis grešaka na obe strane zbog veoma rizičnog servisa odobjkaša obe reprezentacije.

9:7 - Sjajan servis naših odbojkaša donosi nam veću prednost.

6:5 - Ujednačeno na početku meča.

0:0 - Počeo je meč.