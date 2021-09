OD TOTALNE KATASTROFE DO POBEDE! Đoković se plasirao u osminu finala US Opena!

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala na US Openu. On je u trećem kolu savladao Keija Nišikorija rezultatom 3:1 (6:7, 6:3, 6:3, 6:2).

Meč je još jednom pokazao da se Đoković bolje snalazi kada se igra na tri dobijena seta, umesto na dva kao što je bio slučaj na Olimpijskim igrama.

Svetski broj jedan je već u prvom servis gemu Nišikorija imao dve prilike za brejk koje nije iskoristio, što mu se obilo o glavu već u narednom gemu kada je Japanac svoju šansu iskoristio.

Đoković uspeva da se vrati kada je u osmom gemu seta oduzeo servis Nišikoriju, a set je otišao u taj-brejk u kom je bolji bio Japanac.

Tokom prvog seta Đoković je napravio čak 20 neiznuđenih grešaka.

Turbulentan je bio i drugi set u koji je srpski as ušao sa zaostatkom. Napravio je Đoković brejk već u trećem gemu, ali je odmah nakon toga „preživeo“ čak pet brejk lopti za Nišikorija, a u servis gemu nakon toga još dve.

Postavlja se pitanje u kom pravcu bi meč otišao da je Japanac bio bolji u realizaciji brejk lopti.

Ovako, Đoković je održao brejk prednosti sa početka seta i stigao do izjednačenja.

Prodisao je od tada naš teniser, a u trećem setu ponovo stiže do brejka prvi. Činilo se da će biti prepisan scenario iz drugog seta, što se u neku ruku i desilo ako pogledamo rezultatski.

Ali pre toga je Nišikori najpre vratio brejk. Međutim, Đoković je sačuvao prisebnost i već u narednom gemu vratio istom merom, a potom ne samo potvrdio brejk nego i osvojio treći set.

Činilo se da je to uzdrmalo Nišikorija čija igra se, uprkos solidnom startu četvrtog seta, u istom raspala. To je rezultiralo vremenski najkraćim setom koji je Đoković rešio u svoju korist.

TOK MEČA

6:2 - Kraj! Pobeda Novaka Đokovića za plasman u osminu finala ju Es opena!

5:2 - Ovo je kraj, Nole ima dva brejka prednosti! Gem ga deli od trijumfa!

4:2 - Lak gem za Srbin, potvrđen brejk i prednost!

3:2 - Brejk! Slomio je Đoković otpor Nišikorija u četvrtom setu i možda napravio odlučujućim korak u setu ka pobedi u ovom meču.

2:2 - Lak gem i za prvog tenisera sveta za novo izjednačenje!

1:2 - Novi gem za Nišikorija koji vodi u četvrtom setu!

1:1 - Egal na startu četvrtog seta, mada je Đoković imao brejk šansu u prvom gemu. Šteta što je nije iskoristio.

