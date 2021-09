EVO ŠTA JE ĐOKOVIĆ PORUČIO NAKON MEČA SA AMERIKANCEM! Rekao je sebi jednu stvar, a onda pregazio mladog Bruksbija

Izgubio je Novak Đoković prvi set u osmini finala Ju Es opena uz samo jedan osvojen gem, ali je na kraju pregazio Džensona Bruksbija.

Ponadao se verovatno Amerikanac da bi mogao da napravi najveću senzaciju u Njujorku, ali mu je Novak brzo uništio sve snove.

- Nije bio sjajan start za mene. Dženson je bio više nego raspoložen, imao je jasan plan igre, egzekucija svih udaraca je bila prava. Bio sam na "zadnjoj nozi", nisam imao ritam, on mi je čitao igru sve vreme u prvih set i po. Do promene je došlo sredinom drugog seta. Posle toga sam počeo čistije da udaram lopte, pronašao sam servis. Bilo je mnogo iscrpljujućih poena, odajem mu priznanje za nastup, bio je fantastičan - kazao je Nole posle meča i nastavio da hvali mladog Amerikanca.

- Kada sam počeo da proniknem u njegovu igru? Verovatno kad se promenio ‘momentum’ u drugom setu. Igrao je savršen prvi set, tražio sam svoj ritam. On je dobro sakrivao svoje dropove, veoma je talentovan, vešt sa osnovne linije, Inteligentan igrač, ima 20 godina, SAD ima svetlu budućnost u tenisu.

- želeo sam da energija pređe na moju stranu, jer je bio bolji igrač set i po. Imao je momentum, držao me je na petama. To je bila tačka kada sam rekao, u redu, imam ga. Počeo je i fizički da se muči, želeo sam da ga istrošim i to je funkcionisalo - rekao je Novak.

U narednoj rundi Novaka Đokovića ga čeka stari poznanik, Italijan Mateo Beretini, koji je u četiri seta savladao Nemca Oskara Otea. Biće to njihov treći meč zaredom na grend slem turnirima.

- Repriza finala Vimbldona. Biće uzbudljivo, voli da igra na velikoj pozornici, ima snažne udarce. Igrao sam protiv njega na različitim podlogama, pokušaću da se spremim najbolje što mogu.

Đoković i Beretini su odigrali tri meča do sada i naš as vidi sa 3:0.

