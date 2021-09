DIRLJIVO! CEO STADION NAVIJAO ZA ĐOKOVIĆA! Noleta savladale EMOCIJE nakon poraza na US OPEN-u (VIDEO)

Prvi teniser na ATP listi Novak Đoković zaplakao je u finišu trećeg seta velikog finala US Opena sa Rusom Danilom Medvedevim.

Pri rezultatu 2:0 u setovima i 5:4 u gemovima za Rusa, publika je gromoglasnim aplauzom podržala Novaka želeći da se meč nastavi. Ceo stadion je ustao na noge i ovacijama dao podršku Novaku koji im je uzvratio gestikulacijom ka svom srcu, aludirajući koliko mu to znači.

Kada je stao na servis, liniju Novak je čak pustio suze što je publika primetila i ponovo ga podržala ovacijama, ali na kraju ni to nije bilo dovoljno pošto je Rus uspeo da posle tri seta dođe do svoje prve Gren Slem titule i spreči Novaka da da ispiše istoriju i osvoji kalendarski Slem.

All love for the legend, @DjokerNole 👏 pic.twitter.com/g2JE8fCVM4