ĐOKOVIĆ NOVČANO KAŽNJEN POSLE FINALA? Čelnici US opena udarili Novaka po džepu, a razlog je BIZARAN! (VIDEO)

Organizatori Grend slema u Njujorku novčanu su kaznili srpskog asa. Đoković će morati da plati 5.000 dolara zbog "nesportskog ponašanja" tokom finalnog meča.

Nije precizirano koji je konkretan "nesportski potez" napravio Đoković, ali se pretpostavlja da je u pitanju trenutak kada je u trećem gemu drugog seta razbio reket.

Đoković je imao brejk loptu, ali nije uspeo da je realizuje, pa je Medvedev nakon toga stigao do gem lopte.

Novak Djokovic smashes his tennis racket in frustration at the #USOpen 😳pic.twitter.com/URHaQZKqY6