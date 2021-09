Čuvena atletičarka i supruga srpskog oficira o kampanji iz Sarajeva koja se vodi protiv njenog muža i najboljeg tenisera na svetu.

Snežana Pajkić Jolović, supruga srpskog oficira Milana Jolovića, kaže da se protiv njenog muža i najboljeg tenisera sveta vodi prljava kampanja u medijima u Bosni i Hercegovini.

Evropska šampionka iz 1990. na 1.500 metara u atletici bori se sa kancerom više od deset godina, a na piramidama u Visokom upoznala je prošle godine Novaka Đokovića. Otada postoji i njihovo prijateljstvo. Poslednjih dana u medijima u BiH vodi se orkestrirana kampanja protiv najboljeg tenisera na svetu, jer je sedeo u društvu Milana Jolovića Legende, ratnog komandanta jedinice "Vukovi sa Drine" i specijalne 72. jedinice Vojske Jugoslavije.

Milan Jolović Legenda, koji je tokom pobedničkih borbi za Srebrenicu ostao upamćen po rečenici upućenoj svojim borcima preko motorole:

''Sad pritisni brate, frka im je! Nato pakt nam ne može ništa! Opleti dole, da čujem vukove kako zavijaju!''

- Mogu reći da je neko s namerom zloupotrebio naše druženje sa Novakom Đokovićem. To je priča iz sportskog sveta. Novak i ja smo se prošle godine sreli u piramidama u Visokom. Za vikend je došao je svadbu kod prijatelja i normalno je da je svratio kod nas na piće, da nas vidi, popriča sa nama - priča emotivno Snežana Pajkić Jolović i dodaje:

- Ja sam ponosna što sam supruga Milana Jolovića i isto tako sam ponosna na prijateljstvo sa Novakom Đokovićem. Počastvovana sam i zbog njegove posete našem hotelu. Mi smo ljudi otvorenog srca, bili smo presrećni kada smo videli da nam je Novak Đoković došao u goste. Trebalo je videti naše radnike u hotelu i njihove osmehe kada su videli najboljeg tenisera na svetu.

Čuvena atletičarka kaže da joj smeta sve to što se dešava poslednjih dana, odnosno prljava kampanja pojedinih medija iz Sarajeva u koju je uvučen Novak Đoković i njena porodica.

- To što su neki to zloupotrebili radi lične promocije i sejanja mržnje među narodom koji govori istim jezikom, neka im služi na čast! Moj suprug je častan oficir koji se školovao za svoj poziv, na njegovoj biografiji nema nijedne mrlje. To što je neko izvukao i iskoristio mog supruga da sve pokaže u negativnom kontekstu, to je loša politička kampanja. Suludo je potencirati celu tu priču, zbog nas, a posebno zbog Novaka. Njemu nije potrebna ovakva vrsta reklame i hajke koja se vodi. Novak se druži sa raznim ljudima širom sveta. Da li sada treba istraživati svaki put o tim ličnostima kada se vidi sa njima. Pa, gde to vodi - zapitala se Snežana Pajkić Jolović.

