NA OVU PREPREKU NIJE RAČUNAO! Novakov nastup na AO POD ZNAKOM PITANJA: Moraće da ispuni OZBILJAN USLOV na putu ka odbrani titule?!

Tako su vlasti australijske države Viktorija donele zakon o masovnoj vakcinaciji stanovništva, uključujući I profesionalne sportiste, koje mora biti sprovedeno do 15. oktobra.

U optcicaju za obavezne vakcine je 1,25 miliona ljudi, a još je uvek nepoznato hoće li I profesionalni sportisti, koji će kratkoročno boraviti u Australiji, morati da budu vakcinisani.

Ukoliko to bude slučaj, to bi moglo predstavljati problem za našeg najboljeg tenisera Novaka Đokovića, pred učešće na Australija openu, pošto do sada nije vakcinisan. Svetski broj jedan preležao je virus još tokom prošle godine, ali mu ta činjenica i prisustvo antitela, možda neće biti dovoljna da zaobiđe ovaj protokol, koji je u Australiji dosta rigorozan i ozbiljno shvaćen.

Postoji šansa da možda negativan test bude dovoljan, ali vlasti u Viktoriji su za sada odlučne da ne popuštaju donesene mere i da vakcinišu celokupno stanovništvo, bez obzira što je deo njih već preležao virus.

Djokovic, who has owned the Australian Open, may be forced have the jab he doesn't want in order to defend his title next year.



Since he has already had CV, it's too bad for him that natural immunity apparently doesn't satisfy the new rules. https://t.co/fgDuB80yCC