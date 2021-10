ĐOKOVIĆ IMA SAMO JOŠ PET DANA: Ili vakcina ili ništa od Australijan opena

Novak Đoković i Australijan open, ljubav koja bi mogla da pukne početkom sledeće godine.

Srbin nije krio da se uvek u Melburnu osećao kao kod kuće, to mu je i omiljeni grend slem turnir, ali poslednjih dana kao da je krenuo rat na relaciji Australija i najbolji teniser sveta.

A problem je vakcina protiv korone, koju navodno Novak još nije primio, a za nastup u Melburnu ista će biti uslov.

Naime, svi oni koji nisu vakcinisani, a žele da igraju u Australiji, rok je 15. oktobar da prime prvu dozu vakcine.

Jedan od onih za koje se pretpostavlja da se nisu vakcinisali jeste najbolji teniser sveta Novak Đoković.

Prvi čovek australijske savezne države Virdžinija, Danijel Endrjuz nedavno je izjavio da je vakcinacija ključ u borbi protiv koronavirusa koji je ponovo uzeo maha u Australiji i da od toga neće biti izuzet niko.

“Grend slem titule vas neće zaštititi. Jedina titula koja će vam pružiti zaštitu jeste dokaz o prvoj i drugoj dozi vakcine”, poručio je Endrjuz.

Ovo je bila direktna poruka Novaku Đokoviću kao najvećem teniskom imenu koje se u nekim javnim nastupima izjašnjavao kao pristalica slobode izbora kada je vakcinacija u pitanju.

Sada kada je vakcinacija u punom jeku i kada je poznato da je australijski političar beskompromisan u borbi protiv pandemije, malo je verovatno da će učiniti bilo kakve ustupke.

U tom slučaju računica je vrlo jasna. Svako ko se do sada nije vakcinisao, moraće da primi prvu dozu vakcine do 15. oktobra, a drugu najkasnije do 26. novembra kako bi dobio mogućnost da dođe u Melburn i bori se za trofej.

Pred Novakom je u ovom trenutku izazov koji ne može da reši na terenu. Ukoliko želi svoju 10. grend slem titulu i ujedno 21. u karijeri čime bi postao najbolji igrač svih vremena po najznačajnijem parametru, Srbin će morati da primi vakcinu.

Uostalom, pitanje trenutka je kada će to biti uslov i za mnoge turnire posle Australije. Ukoliko to nije uradio do sada, Đoković će odluku morati da donese u najkraćem roku, pa ostaje da se vidi da li će njegovi stavovi o slobodi izbora odigrati ključnu ulogu u ovom delikatnom trenutku.